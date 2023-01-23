YouTube заблокировал канал популярного российского блогера

Популярный российский блогер, политолог Дмитрий Никотин рассказал в Telegram, что видеохостинг YouTube заблокировал его политический и игровой каналы.

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«YouTube полностью удалил мой первый канал, где было более 500.000 подписчиков», - подчеркнул Никотин.

Блогер отметил, что таким образом сервис показал, насколько ценит свободу слова.

По словам Никотина, руководство видеохостинга даже не посчитало нужным выписывать «страйки» (предупреждения). Оно просто без объяснения причин удалило полностью основной канал.