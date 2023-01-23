YouTube заблокировал канал популярного российского блогера

При попытке перехода на страницу канала появляется сообщение о том, что она недоступна. Информацию о блокировке канала подтвердил сам Никотин в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что YouTube удалил его второй игровой канал, «на котором не было ни разу ролика про политику».