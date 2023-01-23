Фонд Андрея Сахарова признан нежелательной в России организацией

Благотворительный фонд Андрея Сахарова был основан в 2021 году для сохранения наследия лауреата Нобелевской премии мира, правозащитника и физика Андрея Сахарова. В целях развития науки и образования России фонд занимался присуждением ежегодных стипендий на конкурсной основе студентам и аспирантам физического факультета МГУ и МФТИ.