Фонд Андрея Сахарова признан нежелательной в России организацией

Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation, США», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что деятельность фонда «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».
Благотворительный фонд Андрея Сахарова был основан в 2021 году для сохранения наследия лауреата Нобелевской премии мира, правозащитника и физика Андрея Сахарова. В целях развития науки и образования России фонд занимался присуждением ежегодных стипендий на конкурсной основе студентам и аспирантам физического факультета МГУ и МФТИ.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предложат Генпрокуратуре признать Greenpeace нежелательной организацией.