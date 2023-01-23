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18 минут назад

Фонд Андрея Сахарова признан нежелательной в России организацией

Елена Прошина

Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фонд Андрея Сахарова признан нежелательной в России организацией
Фото: ТАССТАСС

«По результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation, США», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что деятельность фонда «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

Благотворительный фонд Андрея Сахарова был основан в 2021 году для сохранения наследия лауреата Нобелевской премии мира, правозащитника и физика Андрея Сахарова. В целях развития науки и образования России фонд занимался присуждением ежегодных стипендий на конкурсной основе студентам и аспирантам физического факультета МГУ и МФТИ.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предложат Генпрокуратуре признать Greenpeace нежелательной организацией.

Общество,Андрей Сахаров,МГУ,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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