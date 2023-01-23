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1 час назад

Швеция возобновила выдачу виз россиянам

Илья Родин

В Швеции возобновили выдачу виз россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства в РФ.

Страна ЕС возобновила выдачу виз россиянам
Фото: РамблерРамблер

«Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен», - рассказала пресс-служба посольства на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена на территории РФ).

В посольстве отметили, что заявление можно подать в визовых центрах VFS Global.

Уточняется, что из-за отмены соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией консульский сбор для взрослых подорожал до 80 евро, для детей от 6 до 12 лет — до 40 евро.

В Госдепе решили упростить выдачу виз США россиянам

Напомним, что ранее дипмиссия объявила о невозможности выдавать разрешения на въезд в страну по техническим причинам.

Общество,Госдеп США,ЕС,
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