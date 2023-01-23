Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда Сахарова

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России фонда Андрея Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа в понедельник, 23 января.

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— По результатам изучения поступивших материалов 23.01.2023 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова»), США, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность фонда представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении была направлена в Минюст РФ.

В ноябре прошлого года надзорный орган признал нежелательной на территории страны деятельность французской организации Open Press.