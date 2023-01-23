В российском городе уволили наказавшего ремнем школьников учителя

В Усть-Лабинске уволили учителя, наказавшего ремнем двух школьников перед всем классом. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Отмечается, что ранее в интернете получило вирусное распространение видео, на котором преподаватель у школьной доски бьет ремнем двух учеников. Каждый школьник получил по пять ударов.
«Завуч уволен. Дети (пострадавшие) на учете не состояли, у них абсолютно нормальные семьи», - пояснили в пресс-службе.
Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя.
Инцидент произошел 18 января на перемене. Наказывал детей ремнем замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель математики и информатики школы № 4 Усть-Лабинска, сообщает портал Kuban24.tv.
По данным портала, учитель проходил мимо класса и услышал из него шум и громкие крики. Он открыл дверь и увидел, что школьники кидаются стульями. Педагог сделал замечание, на что мальчики предложили наказать их и якобы сами дали ему в руки ремень.
Начальник управления образования администрации Усть-Лабинского района Алла Баженова заявила, что увидела ролик в пятницу, 20 января.
Чиновница уточнила, что сразу поручила направить заявления в прокуратуру, полицию и комиссию по делам несовершеннолетних Усть-Лабинского района. В этот же день было принято решение об увольнении педагога.