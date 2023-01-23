Источник рассказал о состоянии госпитализированного Михалкова

Кинорежиссер Никита Михалков, госпитализированный с гриппом в начале января, продолжает лечение в московской больнице. В его состоянии нет отрицательной динамики, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Отмечается, что 5 января Михалков был госпитализирован в одну из столичных клиник с гриппом. В интернете появились версии, что на самом деле у него более тяжелое заболевание, коронавирус или пневмония. Позже они были опровергнуты.

Источник рассказал, что «лечение продолжается. Состояние [Михалкова] без отрицательной динамики».

По словам собеседника агентства, режиссер доволен тем, как проходит лечение.

Продюсер Егор Кончаловский ранее сообщил, что его знаменитый дядя, кинорежиссер Никита Михалков, чувствует себя хорошо.