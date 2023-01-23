Источник рассказал о состоянии госпитализированного Михалкова

Кинорежиссер Никита Михалков, госпитализированный с гриппом в начале января, продолжает лечение в московской больнице. В его состоянии нет отрицательной динамики, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что 5 января Михалков был госпитализирован в одну из столичных клиник с гриппом. В интернете появились версии, что на самом деле у него более тяжелое заболевание, коронавирус или пневмония. Позже они были опровергнуты.
Источник рассказал, что «лечение продолжается. Состояние [Михалкова] без отрицательной динамики».
По словам собеседника агентства, режиссер доволен тем, как проходит лечение.
Продюсер Егор Кончаловский ранее сообщил, что его знаменитый дядя, кинорежиссер Никита Михалков, чувствует себя хорошо.
Кончаловский пояснил, что дядя на днях поздравил его с днем рождения.