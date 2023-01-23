«Знание» анонсировало старт просветительского марафона в День Студента

В День российского студенчества, 25 января, Общество «Знание» и Министерство науки и высшего образования проведут марафон «Пространство Знаний». Всероссийское мероприятие состоится в восьми регионах страны. Местом проведения станут студии Российского общества «Знание».

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Просветительский марафон призван вовлечь учащихся в бескрайний мир знаний и возможностей. Участники марафона, а ими станут студенты 200 российских вузов, расширят свое представление об образовании, откроют для себя новые темы к изучению, иначе взглянут на профессиональное и личностное развитие, а также услышат из первых уст уникальные истории успеха, говорится в сообщении на сайте общества «Знание».

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Просветительский марафон пройдет в восьми студиях Российского общества «Знание» в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Саранске, Владивостоке, Вологде, Туле, Архангельске. Также будет доступна онлайн-трансляция марафона на сайте Общества «Знание» и на его странице ВКонтакте.

Спикерами марафона станут известные государственные деятели, главы ведущих российских вузов, молодые и опытные ученые, популяризаторы науки, специалисты медиасферы, выдающиеся спортсмены, популярные блогеры и многие другие лидеры мнений.

В московской студии марафона выступят российский актёр театра и кино, кинорежиссер Алексей Чадов, комик, режиссер и сценарист Эмир Кашоков, российский диджей Евгений Рудин (DJ Грув).

Выступления пройдут в формате лекций, мастер-классов, панельных дискуссий, но неизменно для мероприятий Общества «Знание» станут открытыми диалогами между наставниками и молодежью.

В центре дискуссий марафона будут наука и достижения российских ученых, информационные технологии и робототехника, инженерия и биомедицина, экология и туризм, современное искусство, стратегии профессионального и личностного роста и иные волнующие российское студенчество темы.