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36 минут назад

Общество «Знание» анонсировало Всероссийский просветительский марафон в День российского студенчества

Деловая газета "Взгляд"

В День российского студенчества, 25 января, Общество «Знание» и Министерство науки и высшего образования проведут марафон «Пространство Знаний». Всероссийское мероприятие состоится в восьми регионах страны. Местом проведения станут студии Российского общества «Знание».

«Знание» анонсировало старт просветительского марафона в День Студента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Просветительский марафон призван вовлечь учащихся в бескрайний мир знаний и возможностей. Участники марафона, а ими станут студенты 200 российских вузов, расширят свое представление об образовании, откроют для себя новые темы к изучению, иначе взглянут на профессиональное и личностное развитие, а также услышат из первых уст уникальные истории успеха, говорится в сообщении на сайте общества «Знание».

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Просветительский марафон пройдет в восьми студиях Российского общества «Знание» в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Саранске, Владивостоке, Вологде, Туле, Архангельске. Также будет доступна онлайн-трансляция марафона на сайте Общества «Знание» и на его странице ВКонтакте.

Спикерами марафона станут известные государственные деятели, главы ведущих российских вузов, молодые и опытные ученые, популяризаторы науки, специалисты медиасферы, выдающиеся спортсмены, популярные блогеры и многие другие лидеры мнений.

В московской студии марафона выступят российский актёр театра и кино, кинорежиссер Алексей Чадов, комик, режиссер и сценарист Эмир Кашоков, российский диджей Евгений Рудин (DJ Грув).

Выступления пройдут в формате лекций, мастер-классов, панельных дискуссий, но неизменно для мероприятий Общества «Знание» станут открытыми диалогами между наставниками и молодежью.

В центре дискуссий марафона будут наука и достижения российских ученых, информационные технологии и робототехника, инженерия и биомедицина, экология и туризм, современное искусство, стратегии профессионального и личностного роста и иные волнующие российское студенчество темы.

Также 25 января состоится запуск третьего сезона Всероссийского проекта «Твой Ход». Проект дает возможность для студентов открыть в себе новые таланты и воплотить в жизнь свои самые смелые идеи. Ряд событий проекта «Твой Ход» будет транслироваться на площадках студенческого марафона «Пространство знаний». В свою очередь спикеры марафона выступят с просветительскими лекциями для участников проекта «Твой Ход».

Общество,Евгений Рудин,Алексей Чадов,Минобрнауки России,
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