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13 минут назад

Директор колледжа прокомментировал отчисление студенток за ношение платков

Lenta.ruиещё 4

Студенток, отчисленных за ношение платков из Новочеркасского медицинского колледжа, могут восстановить, если они будут соблюдать правила распорядка и внешнего вида. Так ситуацию с отчислением девушек из Чечни и Дагестана прокомментировал директор учебного учреждения Игорь Шикуля, чьи слова приводит «Дон 24».

Директор колледжа прокомментировал отчисление студенток за платки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он объяснил, что выпускницы колледжа работают акушерками и медсестрами в хирургических отделениях. В связи с этим вопрос соблюдения правил ношения спецодежды остается принципиальным.

«В то же время дорога назад отчисленным студентам не закрыта. Они могут быть восстановлены, если будут соблюдать общепринятые медицинские правила», — заявил директор.

Он добавил, что с отчисленными студентками неоднократно проводились беседы, в том числе и с участием психолога. Кроме того, им предоставили отдельную комнату, где они могли бы переодеваться.

Накануне стало известно об отчислении пятерых студенток из медицинского колледжа в Новочеркасске. По их словам, в учебном заведении им начали делать замечания после того, как они начали носить платки. В выговоре девушкам объяснили, что ношение одежды религиозного характера нарушает правила распорядка учебного заведения.

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