Директор колледжа прокомментировал отчисление студенток за платки

Студенток, отчисленных за ношение платков из Новочеркасского медицинского колледжа, могут восстановить, если они будут соблюдать правила распорядка и внешнего вида. Так ситуацию с отчислением девушек из Чечни и Дагестана прокомментировал директор учебного учреждения Игорь Шикуля, чьи слова приводит «Дон 24».

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Он объяснил, что выпускницы колледжа работают акушерками и медсестрами в хирургических отделениях. В связи с этим вопрос соблюдения правил ношения спецодежды остается принципиальным.

«В то же время дорога назад отчисленным студентам не закрыта. Они могут быть восстановлены, если будут соблюдать общепринятые медицинские правила», — заявил директор.

Он добавил, что с отчисленными студентками неоднократно проводились беседы, в том числе и с участием психолога. Кроме того, им предоставили отдельную комнату, где они могли бы переодеваться.