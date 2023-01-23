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59 минут назад

Победителю конкурса «Учитель года» предложили выплачивать миллион рублей

Елена Прошина

В Министерстве просвещения России предложили выплачивать победителю конкурса «Учитель года» миллион рублей, а призёров поощрять суммой в 500 тысяч. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Победителю конкурса «Учитель года» предложили выплачивать миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это следует из документа, который был размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Предусмотрено установление ежегодно выплачиваемого денежного поощрения. Размер денежного поощрения победителю и призерам профессионального конкурса “Учитель года России” составляет миллион рублей – победителю, 500 тысяч рублей – каждому из призеров», – сказано в документе.

Помимо этого, было также предложено установить денежные выплаты для победителей других профессиональных конкурсов, а именно «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям». Победителям таких конкурсов предлагают выплачивать по 200 тысяч рублей.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьных учителей могут наделить особым статусом, защищающим от неправомерных действий.

Общество,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
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