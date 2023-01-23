Победителю конкурса «Учитель года» предложили выплачивать миллион рублей

В Министерстве просвещения России предложили выплачивать победителю конкурса «Учитель года» миллион рублей, а призёров поощрять суммой в 500 тысяч. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Это следует из документа, который был размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Предусмотрено установление ежегодно выплачиваемого денежного поощрения. Размер денежного поощрения победителю и призерам профессионального конкурса “Учитель года России” составляет миллион рублей – победителю, 500 тысяч рублей – каждому из призеров», – сказано в документе.

Помимо этого, было также предложено установить денежные выплаты для победителей других профессиональных конкурсов, а именно «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям». Победителям таких конкурсов предлагают выплачивать по 200 тысяч рублей.