Победители конкура "Учитель года" получат по 1 миллиону рублей

С этого года победители конкурса "Учитель года" будут получать денежное поощрение в размере 1 миллион рублей. Проект соответствующего постановления, подготовленного Министерством просвещения , размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Выплачивать ежегодно, начиная с 2023 года, денежное поощрение победителю и призерам профессионального конкурса "Учитель года России". Размер денежного поощрения составляет: 1 млн рублей - победителю, 500 тыс. рублей - каждому из призеров", - говорится в документе.

Кроме того, по 200 тысяч рублей предлагается выплачивать победителям профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям".