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1 час назад

Победители конкура "Учитель года" получат по 1 миллиону рублей

Российская Газета

С этого года победители конкурса "Учитель года" будут получать денежное поощрение в размере 1 миллион рублей. Проект соответствующего постановления, подготовленного Министерством просвещения, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Победители конкура "Учитель года" получат по 1 миллиону рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Выплачивать ежегодно, начиная с 2023 года, денежное поощрение победителю и призерам профессионального конкурса "Учитель года России". Размер денежного поощрения составляет: 1 млн рублей - победителю, 500 тыс. рублей - каждому из призеров", - говорится в документе.

Кроме того, по 200 тысяч рублей предлагается выплачивать победителям профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям".

Общество,Минпросвещения России,
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