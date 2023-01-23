Новые правила для пассажиров поездов разъяснили

Пассажиры нижних полок в вагоне должны будут предоставить место людям с верхних полок для приема пищи. При этом проезд будет осуществляться для пассажиров на своих местах. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД). Новые правила пассажирских перевозок вступят в силу с 1 сентября 2023 года, напомнили в компании.

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"Для пассажиров ничего не изменилось. Проезд в поезде по-прежнему будет осуществляться на том месте, которое оплачено пассажиром и указано в его билете. Доступ к столику и другим сервисам в пути следования будет обеспечен для пассажиров вагона в равной степени", - отметили в ФПК.

Согласно одному из пунктов новых правил, по требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика пассажиру с верхней полки для приема пищи. Время для приема пищи составляет в утренние часы с 07:00 мск до 10:00 мск и вечерние часы с 19:00 мск до 21:00 мск не более 30 минут, в обеденное время с 12:00 мск до 15:00 мск не более часа.

Такое нововведение позволит проводникам и начальникам поезда урегулировать споры между пассажирами на правовой основе.