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9 минут назад

На Байкале из-за морозов образовалась широкая трещина

News.ru

На льду Байкала в Баргузинском заповеднике Бурятии образовалась трещина шириной три метра, рассказал участковый государственный инспектор Юрий Гороховский. По словам инспектора, лед разорвало вблизи полевой базы Давша, сейчас морозы достигают минус 40 градусов и при усилении морозов трещина продолжит расширяться, пишет «МК в Бурятии».

На Байкале из-за морозов образовалась широкая трещина
Фото:  ФГБУ «Заповедное Подлеморье» ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Бодрящее утро в Давше! В рассветном солнце алеет Байкальский хребет на западном берегу. Мороз жмёт за 40 °С, и это, видимо, не предел, — поделился специалист.

Гороховский объяснил, что часть льда от трещины возле берега не двигается, а морская постоянно смещается. По его словам, образовавшийся в трещине тонкий лед при сжатии разламывается, а при растяжении открывает узкую полоску воды посередине.

Инспектор напомнил рыбакам и путешественникам об опасности из-за ледовой обстановки на Байкале. Он попросил в целях безопасности не нарушать границы заповедника. Он добавил, что в ближайшее время морская граница Байкала в районе заповедника будет обозначена информационными табличками.

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