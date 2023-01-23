На Байкале из-за морозов образовалась широкая трещина

На льду Байкала в Баргузинском заповеднике Бурятии образовалась трещина шириной три метра, рассказал участковый государственный инспектор Юрий Гороховский. По словам инспектора, лед разорвало вблизи полевой базы Давша, сейчас морозы достигают минус 40 градусов и при усилении морозов трещина продолжит расширяться, пишет «МК в Бурятии».

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье» ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Бодрящее утро в Давше! В рассветном солнце алеет Байкальский хребет на западном берегу. Мороз жмёт за 40 °С, и это, видимо, не предел, — поделился специалист.

Гороховский объяснил, что часть льда от трещины возле берега не двигается, а морская постоянно смещается. По его словам, образовавшийся в трещине тонкий лед при сжатии разламывается, а при растяжении открывает узкую полоску воды посередине.