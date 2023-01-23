В Петербурге простились с Бэллой Курковой

"Мы прощаемся с легендой журналистики Бэллой Алексеевной Курковой. 60 лет в журналистике - это целая эпоха. Она была бесстрашным человеком, боролась за правду, невзирая на личности. Самое главное - она любила нашу страну, Россию, любила наш город, всегда старалась его защитить", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.