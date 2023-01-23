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52 минуты назад

В Петербурге простились с Бэллой Курковой

ТАСС

Петербург простился с журналисткой, заслуженным работником культуры РСФСР Бэллой Курковой, которая умерла в ночь на 19 января после тяжелой болезни. Панихида прошла в Спасо-Преображенском соборе, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации губернатора города.

В Петербурге простились с Бэллой Курковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы прощаемся с легендой журналистики Бэллой Алексеевной Курковой. 60 лет в журналистике - это целая эпоха. Она была бесстрашным человеком, боролась за правду, невзирая на личности. Самое главное - она любила нашу страну, Россию, любила наш город, всегда старалась его защитить", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

Глава Петербурга отметил, что с приходом Курковой на отечественном телевидении появились новые жанры, программу "Пятое колесо" смотрела вся страна. Она принимала участие в создании телеканала, посвященного культуре, 20 лет возглавляла его петербургскую дирекцию. Была автором документальных фильмов, посвященных городу и петербургским деятелям культуры.

Куркову похоронят на Смоленском кладбище.

Общество,Александр Беглов,
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