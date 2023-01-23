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28 минут назад

Жительницы ЛНР начали получать сертификаты на материнский капитал

Деловая газета "Взгляд"

В Луганске прошло вручение первого оформленного в ЛНР сертификата на материнский капитал, оформление проводилось через работающую в городе клиентскую службу отделения Фонда пенсионного и социального страхования по республике.

Жительницы ЛНР начали получать сертификаты на материнский капитал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первые выплаты, которые у нас пошли, это единое пособие, так и получение сертификата материнского капитала... В Луганске это первый сертификат, на территории самой республики, именно получение материнского капитала», – цитирует управляющего отделением Фонда в республике Татьяну Васильеву «Луганский информационный центр».

Получательницей первого оформленного в ЛНР сертификата на маткапитал стала луганчанка Наталья Валериевна, воспитывающая двоих детей.

«Процедура заняла очень мало времени. Я подала документы, через буквально два дня мне пришло подтверждение, что мои документы находятся в обработке, и буквально на пятый день пришло нам (уведомление) о том, что одобрена эта услуга. И вот я уже получила свой сертификат. Это очень важная поддержка для семей», – сказала женщина.

Васильева подчеркнула, что оформление сертификатов на маткапитал осуществляется на всей территории ЛНР. Обязательным условием для получения такой выплаты является наличие у семьи российского гражданства.

Процедура получения сертификата занимает пять дней, если заявитель подал полный пакет документов, указала она. «Только с января 2023 года обратились более 200 семей за получением материнского капитала», – добавила Васильева.

Получение выплаты уже одобрено более 40 заявителям.

Общество,Татьяна Васильева,
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