Жительницы ЛНР начали получать сертификаты на материнский капитал

«Процедура заняла очень мало времени. Я подала документы, через буквально два дня мне пришло подтверждение, что мои документы находятся в обработке, и буквально на пятый день пришло нам (уведомление) о том, что одобрена эта услуга. И вот я уже получила свой сертификат. Это очень важная поддержка для семей», – сказала женщина.