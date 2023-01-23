Психотерапевт раскрыл опасность секса на первом свидании

Страсть к партнеру в дальнейшем может ухудшить развитие отношений. Об этом рассказала врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Диана Генварская.

«На первом свидании секс – категорически нехорошая практика, потому что вы ничего не знаете о партнере. При этом вы остановите процесс возможного создания отношений, которых вы в принципе достойны», – отметила врач.

По словам Генварской, мужчине требуется время поухаживать, включиться и влюбиться. На первых встречах между партнерами лишь страсть. Между ними нет никакой привязанности, и они ничего не знают друг о друге, передает РИАМО.