Психотерапевт раскрыл опасность секса на первом свидании

Страсть к партнеру в дальнейшем может ухудшить развитие отношений. Об этом рассказала врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Диана Генварская.
«На первом свидании секс – категорически нехорошая практика, потому что вы ничего не знаете о партнере. При этом вы остановите процесс возможного создания отношений, которых вы в принципе достойны», – отметила врач.
По словам Генварской, мужчине требуется время поухаживать, включиться и влюбиться. На первых встречах между партнерами лишь страсть. Между ними нет никакой привязанности, и они ничего не знают друг о друге, передает РИАМО.
Напомним, пары чаще всего складываются не из-за большой любви, а из-за перенесенных психологических травм и закрытия дефицита потребности, которые каждый партнер пытается реализовать, считает психолог-сексолог Екатерина Иванова.