Врач оценил утверждение, что газовые плиты могут вызывать у детей астму

«От длительного вдыхания газов и патогенных частиц возникает другая болезнь под называнием бронхит, а следом за бронхитом — ХОБЛ. Но чтобы возникла эта болезнь нужны годы воздействия этих газов на организм человека, регулярного воздействия длительностью 10-15-20 лет. Если ребенок 20 лет будет подвергаться воздействию газа, какого возраста он станет? Поэтому эту болезнь видят у взрослых. Вроде бы считается, что эта болезнь возможна у детей, если у них изначально была патология: недоношенность, патология легочная была заложена генетически», — сказал Бабак.