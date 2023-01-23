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41 минуту назад

Врач Бабак заявил, что газовые плиты не могут вызывать у детей астму

ТК «Звезда»

Научное исследование, которое указывает на связь использования газовых плит с астмой у детей, является не корректным, так как это заболевание в подавляющем числе случаев вызвано аллергическими реакциями. Об этом в беседе со «Звездой» заявил профессор кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, врач-пульмонолог Сергей Бабак.

Врач оценил утверждение, что газовые плиты могут вызывать у детей астму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, большинство астм — аллергические, некоторые могут возникать из-за других факторов, например, астма физического усилия. Однако от вдыхания газов возникает другой недуг — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), уточнил врач.

«От длительного вдыхания газов и патогенных частиц возникает другая болезнь под называнием бронхит, а следом за бронхитом — ХОБЛ. Но чтобы возникла эта болезнь нужны годы воздействия этих газов на организм человека, регулярного воздействия длительностью 10-15-20 лет. Если ребенок 20 лет будет подвергаться воздействию газа, какого возраста он станет? Поэтому эту болезнь видят у взрослых. Вроде бы считается, что эта болезнь возможна у детей, если у них изначально была патология: недоношенность, патология легочная была заложена генетически», — сказал Бабак.

При этом он полагает, что при правильном использовании газовой плиты болезнь человеку не угрожает

«Нужно соблюдать правила просто установки газовых плит, вытяжек, подводки газа, тогда это безопасно», — подчеркнул специалист.

Ранее агентство Bloomberg рассказало об исследовании, согласно которому 12,7% случаев детской астмы в США могут быть связаны с использованием газовых плит.

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