Раскрыты траты россиян на празднование Нового года

Жители России потратили на празднование Нового года 38 493 рубля, эта сумма равна двум минимальным размерам оплаты труда (МРОТ — 16242 рубля). Об этом рассказали исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«На празднование Нового года в среднем собирались потратить 37 668 рублей. Фактические расходы немного превысили планы и составили 38 493 рубля. Мужчины на празднование Нового года в среднем потратили на 21% больше, чем женщины (43 705 рублей vs. 34 423 рубля соответственно)», — сообщается на сайте ВЦИОМ.

Сообщается, что максимальное количество расходов было у молодежи от 25 до 34 лет. Они потратили 51 717 тысяч рублей. Половина этой суммы ушла на новогодний досуг — рестораны, театр, елки для детей.