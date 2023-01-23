В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
19 минут назад

ВЦИОМ: россияне потратили на празднование Нового года два МРОТ

Ura.Ru

Жители России потратили на празднование Нового года 38 493 рубля, эта сумма равна двум минимальным размерам оплаты труда (МРОТ — 16242 рубля). Об этом рассказали исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Раскрыты траты россиян на празднование Нового года
Фото: 

«На празднование Нового года в среднем собирались потратить 37 668 рублей. Фактические расходы немного превысили планы и составили 38 493 рубля. Мужчины на празднование Нового года в среднем потратили на 21% больше, чем женщины (43 705 рублей vs. 34 423 рубля соответственно)», — сообщается на сайте ВЦИОМ.

Сообщается, что максимальное количество расходов было у молодежи от 25 до 34 лет. Они потратили 51 717 тысяч рублей. Половина этой суммы ушла на новогодний досуг — рестораны, театр, елки для детей.

ВЦИОМ сообщает, что россияне больше потратили на досуг, чем в предыдущие годы (9 462 рубля, 13744 рубля и 15 287 рублей соответственно). Это стало одной из причин увеличения затрат, по сравнению с прошлым годом прирост составил 41%.

Общество,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители