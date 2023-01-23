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37 минут назад

Названа причина массовой гибели тюленей в Каспийском море

Lenta.ruиещё 1

Недостаток кислорода назвали причиной массовой гибели тюленей в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Азербайджанское агентство по безопасности продовольственных продуктов (АПБА).

Названа причина массовой гибели тюленей в Каспийском море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты изучили прибрежные зоны на территории городов Баку и Сумгайыт, а также Хызинского, Хачмазского, Шабранского, Лянкяранского, Астаринского, Нефтчалинского и Сальянского районов, взяв образцы материала из останков тюленей.

«В результате проведенных анализов возбудителей инфекционных заболеваний не было выявлено. Было установлено, что природные газы, молекулярная масса которых тяжелее атмосферного воздуха, поднимаясь со дна моря на поверхность воды, приводят к гипоксии, в результате которой гибнут нерпы», — уточнили ученые.

О гибели животных стало известно в декабре 2022 года. Тогда в азербайджанском секторе Каспия обнаружили 17 мертвых нерп.

Ранее на острове Кунашир в Сахалинской области обнаружили тысячи мертвых сардин иваси. Выбросы туш произошли по всей длине бухты Первухина в российском регионе. Ученые проверили состояние воды, но не обнаружили способных повлиять на рыбу следов загрязнений.

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