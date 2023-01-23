Жителей Петербурга предупредили об оттепели в начале рабочей недели

Погоду в Петербурге 23 января будет определять циклон, раскрутившийся накануне над Белоруссией. Он приведет к облачной с редкими прояснениями погоде, вызовет небольшой снег, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 777 мм рт. ст., что существенно выше нормы", — цитируют метеоролога "Невские новости".
Во вторник, 24 января, пройдет мокрый снег. Температура повысится до нуля. Петербург ждет очередная оттепель.
Тем временем Москву ожидают сильные осадки, об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Высота снежного покрова увеличится с нынешних 23 см до 29–34 см.