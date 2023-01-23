Жителей Петербурга предупредили об оттепели в начале рабочей недели

Погоду в Петербурге 23 января будет определять циклон, раскрутившийся накануне над Белоруссией. Он приведет к облачной с редкими прояснениями погоде, вызовет небольшой снег, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.