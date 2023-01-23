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14 минут назад

В "Артеке" началась первая смена 2023 года

ТАСС

Первая в 2023 году смена "Время наших открытий", посвященная знакомству школьников с великими русскими педагогами и учеными началась в Международном детском центре "Артек". В ней примут участие более 2 тыс. школьников из разных регионов страны, сообщила в понедельник пресс-служба "Артека".

В "Артеке" началась первая смена 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В числе важных событий первой смены, открывающей год педагога и наставника, - знакомство ребят с педагогическим наследием России, великими русскими учеными и педагогами, которые внесли огромный вклад в педагогическую деятельность нашей страны. Эта тема пройдет через все смены 2023 года. Наши воспитанники будут учиться работать над собой, открывать в себе лидерские качества. Уверен, приобретенный здесь опыт даст возможность каждому артековцу достичь успеха в жизни", - приводятся в сообщении слова директора "Артека" Константина Федоренко.

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В преддверии Дня науки школьников ждет форум "Наука без границ", где они узнают, чем занимаются ученые, и как научный поиск улучшает качество жизни.

"Артековцы примут участие в эспериментариуме "О науке без скуки", в рамках которого пройдут мастер-классы по техническому творчеству и научно-познавательные практики. В программе первой смены - конкурс информационных плакатов "1 000 открытий Михаила Ломоносова", профориентационные встречи "Почему я стал педагогом", фестиваль спортивных рекордов "Артековский Олимп", гала-концерт "Взлетай на крыльях таланта", - добавили в пресс-службе.

В течение смены артековцы будут развивать навыки креативного, аналитического, исследовательского и критического мышления, коммуникации и лидерские качества. Итоги смены подведут 10 февраля на прощальном вечере "Встреча перед расставанием".

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. С 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура. "Артек" сейчас принимает более 40 тысяч детей в год. К своему 100-летию "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.

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