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15 минут назад

СМИ: актеру Збруеву потребовалась экстренная медпомощь

Алиса Селезнёва

Народному артисту РСФСР, актеру Александру Збруеву стало плохо дома, и родственники вызвали ему скорую помощь. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

Збруеву потребовалась экстренная медпомощь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника издания, 84-летний артист несколько дней назад начал жаловаться на боли в груди, у него поднялось давление. Родственники вызывали Збруеву скорую.

Медики, приехавшие на вызов, оказали артисту всю необходимую помощь. При этом Александр Збруев отказался от госпитализации и остался дома.

Збруев более 60 лет является одним из ведущих актером театра «Ленком». Он также известен зрителям по ролям в фильмах «Большая перемена», «Ты у меня одна» и других.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации народного артиста России Ивана Краско в кардиоцентр в Санкт-Петербурге. Сам Краско рассказал, что причиной госпитализации стало то, что «левая рука перестала ему подчиняться» и врачи заподозрили у него инсульт. 19 января 92-летний Иван Краско заявил, что врачи отпустили его домой, и он чувствует себя хорошо.

Общество,Иван Краско,Александр Збруев,
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