Збруеву потребовалась экстренная медпомощь

Народному артисту РСФСР, актеру Александру Збруеву стало плохо дома, и родственники вызвали ему скорую помощь. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

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По данным источника издания, 84-летний артист несколько дней назад начал жаловаться на боли в груди, у него поднялось давление. Родственники вызывали Збруеву скорую.

Медики, приехавшие на вызов, оказали артисту всю необходимую помощь. При этом Александр Збруев отказался от госпитализации и остался дома.

Збруев более 60 лет является одним из ведущих актером театра «Ленком». Он также известен зрителям по ролям в фильмах «Большая перемена», «Ты у меня одна» и других.