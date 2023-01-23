Збруеву потребовалась экстренная медпомощь

Народному артисту РСФСР, актеру Александру Збруеву стало плохо дома, и родственники вызвали ему скорую помощь. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.
По данным источника издания, 84-летний артист несколько дней назад начал жаловаться на боли в груди, у него поднялось давление. Родственники вызывали Збруеву скорую.
Медики, приехавшие на вызов, оказали артисту всю необходимую помощь. При этом Александр Збруев отказался от госпитализации и остался дома.
Збруев более 60 лет является одним из ведущих актером театра «Ленком». Он также известен зрителям по ролям в фильмах «Большая перемена», «Ты у меня одна» и других.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации народного артиста России Ивана Краско в кардиоцентр в Санкт-Петербурге. Сам Краско рассказал, что причиной госпитализации стало то, что «левая рука перестала ему подчиняться» и врачи заподозрили у него инсульт. 19 января 92-летний Иван Краско заявил, что врачи отпустили его домой, и он чувствует себя хорошо.