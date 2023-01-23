Блогерша рассказала о пользе ежедневного бритья лица и была обругана в сети

Девушкам следует брить лицо, чтобы предотвратить появление бактерий, заявила блогерша Мэри в TikTok.
Бритье лица позволяет равномерно наносить макияж, а также помогает бороться с бактериями. Девушка также отметила, что предпочитает вытирать лицо бумажными полотенцами, так как на них меньше микробов.
«Бритье лица хорошо удаляет любые омертвевшие клетки кожи и избыток себума. Раньше волосы, которые росли на моем лице, забивали поры и вызывали прыщи. Так что эта процедура для меня подходит лучше всего», — уточнила автор публикации.
Пользователей Сети поразил рассказ блогерши, они заявили, что «это самая глупая вещь, которую они когда-либо видели в своей жизни». Некоторые юзеры посоветовали блогерше прибегнуть к восковой депиляции и не мучать свое лицо.