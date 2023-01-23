Блогерша рассказала о пользе ежедневного бритья лица и была обругана в сети

«Бритье лица хорошо удаляет любые омертвевшие клетки кожи и избыток себума. Раньше волосы, которые росли на моем лице, забивали поры и вызывали прыщи. Так что эта процедура для меня подходит лучше всего», — уточнила автор публикации.