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27 минут назад

Блогерша посоветовала девушкам брить лицо для предотвращения появления бактерий

Слово и Делоиещё 1

Девушкам следует брить лицо, чтобы предотвратить появление бактерий, заявила блогерша Мэри в TikTok.

Блогерша рассказала о пользе ежедневного бритья лица и была обругана в сети
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бритье лица позволяет равномерно наносить макияж, а также помогает бороться с бактериями. Девушка также отметила, что предпочитает вытирать лицо бумажными полотенцами, так как на них меньше микробов.

«Бритье лица хорошо удаляет любые омертвевшие клетки кожи и избыток себума. Раньше волосы, которые росли на моем лице, забивали поры и вызывали прыщи. Так что эта процедура для меня подходит лучше всего», — уточнила автор публикации.

Пользователей Сети поразил рассказ блогерши, они заявили, что «это самая глупая вещь, которую они когда-либо видели в своей жизни». Некоторые юзеры посоветовали блогерше прибегнуть к восковой депиляции и не мучать свое лицо.

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