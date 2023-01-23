В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Ректор РАНХиГС Мау освобожден от должности

Елена Прошина

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом пишет РИА Новости.

Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Сам Мау подтвердил свой уход с поста ректора. Он поблагодарил коллектив за совместную работу и назвал РАНХиГС ключевой площадкой для подготовки управленцев.

«Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр, через программы которого в год проходит более 200 тысяч человек. Президентская академия стала ключевой площадкой по подготовке управленцев как для органов публичной власти, так и для бизнеса. Динамично развивалась и укреплялась инфраструктура. В стране на руководящих постах работают десятки тысяч наших выпускников», - отметил Мау.

Вуз возглавил проректор Алексей Комиссаров. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Мау, обвиняемый в мошенничестве, вернулся к обязанностям ректора РАНХиГС

Ранее сообщалось, что Владимир Мау обвиняется в особо крупном мошенничестве, однако позже дело было закрыто. В ноябре 2022 года в пресс-службе вуза сообщили, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством.

18 января источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался.

Общество,Владимир Мау,Михаил Мишустин,Алексей Комиссаров,РАНХиГС,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители