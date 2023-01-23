Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности

«Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр, через программы которого в год проходит более 200 тысяч человек. Президентская академия стала ключевой площадкой по подготовке управленцев как для органов публичной власти, так и для бизнеса. Динамично развивалась и укреплялась инфраструктура. В стране на руководящих постах работают десятки тысяч наших выпускников», - отметил Мау.