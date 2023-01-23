Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом пишет РИА Новости.
«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Сам Мау подтвердил свой уход с поста ректора. Он поблагодарил коллектив за совместную работу и назвал РАНХиГС ключевой площадкой для подготовки управленцев.
«Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр, через программы которого в год проходит более 200 тысяч человек. Президентская академия стала ключевой площадкой по подготовке управленцев как для органов публичной власти, так и для бизнеса. Динамично развивалась и укреплялась инфраструктура. В стране на руководящих постах работают десятки тысяч наших выпускников», - отметил Мау.
Вуз возглавил проректор Алексей Комиссаров. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что Владимир Мау обвиняется в особо крупном мошенничестве, однако позже дело было закрыто. В ноябре 2022 года в пресс-службе вуза сообщили, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством.
18 января источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался.