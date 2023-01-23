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55 минут назад

Спрос россиян на гражданство Турции вырос в 8,5 раза

Вести Подмосковья

По итогам 2022 года спрос россиян на получение вида на жительство (ВНЖ) и гражданства Турции вырос более чем в 8,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Эта же цифра в 16 раз выше, чем в 2020 году и в 23 раза больше, нежели в 2019 году. Об этом «Вестям Подмосковья» сообщила пресс-служба инвестиционной компании Garnet.

Спрос россиян на гражданство Турции вырос в 8,5 раза
Фото: ТАССТАСС

Наибольший спрос на ВНЖ и гражданство Турции был зарегистрирован в последнем квартале прошлого года. Он вырос в два раза по отношению к третьему кварталу и в 14 раз больше, чем в четвертом квартале 2021 года. Среди месяцев по количеству запросов «чемпионом» стал октябрь, когда спрос был более чем в два раза выше среднемесячного значения за 2022 год.

«Рынок недвижимости Турции настолько перегрет сегодня. Российский спрос на жилье в этой стране развивался волнообразно – после 24 февраля и на протяжении месяца после, вторая волна случилась из-за желания многих россиян успеть получить гражданство до 12 июня по цене за $250 тысяч и третья волна произошла после мобилизации 21 сентября 2022 года», - говорит руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.

Она отметила, что в Турции появился новый фактор, который может оказать большое влияние на цены в этой стране. Это граждане Китая, впервые выпущенные из своего государства за время карантина продолжительностью в три года. В связи с этим рост цен в Турции не прекратится.

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