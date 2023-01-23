Рогозин рассказал о самочувствии и назвал сроки возвращения на Донбасс

Экс-гендиректор «Роскосмоса», руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости о своем самочувствии после ранения во время обстрела в Донецке. Несмотря на это он планирует уже в январе вернуться обратно.
«Ранение действительно тяжелое. Я получил ранение в плечо, соответственно, осколок вошел здесь и воткнулся, как говорится, в шейный позвонок, там, пятый-шестой, между ними. Поэтому пришлось его долго достаточно оттуда выковыривать потом в последствие», - рассказал он.
По его словам, два из семи выпущенных украинскими военными снарядов упали у его ног, но не взорвались. Сейчас Рогозин чувствует себя нормально, он заканчивает проходить необходимые процедуры прежде чем вернется обратно на Донбасс.
«Я собираюсь вернуться до конца января обратно с пополнением, с моими товарищами. И мы продолжим свою деятельность», - сказал Рогозин.
Напомним, Рогозин и его помощники попали под обстрел в гостинице в Донецке 21 декабря. Удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозина ранил осколок размером 8 на 6 миллиметров. Также руководитель группы советников был контужен. Позднее экс-гендиректор «Роскосмоса» был доставлен в одну из больниц московского региона, где ему сделали операцию, удалив осколок в районе шейного отдела позвоночника.