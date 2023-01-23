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34 минуты назад

Составлен рейтинг российских городов для жизни на пенсии

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Рейтинг российских городов, комфортных для жизни на пенсии, составили пять тысяч россиян в ходе опроса сервисом «Работа.ру» и СберНПФ. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Составлен рейтинг российских городов для жизни на пенсии
Фото: UnsplashUnsplash

Лидером в рейтинге оказался Сочи с 23 процентами голосов. На второй строчке расположился Санкт-Петербург (23 процента), а на третьей — Анапа (17 процентов). В топ-5 городов вошли Москва и Краснодар, набравшие по 16 и 15 процентов ответов соответственно.

Также в первую десятку рейтинга попали Калининград (11 процентов), города Московской области (десять процентов), Казань (восемь процентов) и Нижний Новгород (пять процентов).

Основным критерием выбора подходящего для жизни на пенсии города оказался комфортный климат. Также для россиян важны красота и благоустроенность города, близость моря, гор и богатой природы, размеренный темп жизни, хорошо развитая инфраструктура города, возможность устроиться на работу на пенсии и хорошо проводить досуг, госпрограммы и субсидии для людей старшего возраста и доступные цены на жилье.

Ранее были названы самые популярные у москвичей города для покупки квартиры. На первом месте в топе городов, интересных для москвичей с точки зрения покупки жилья, в 2022 году оказался Санкт-Петербург.

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