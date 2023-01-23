Генпрокурор назвал неизменной позицию России по компании Meta

Позиция России о признании компании Meta (владеет признанными экстремистскими и запрещенными в России соцсетями Facebook и Instagram) экстремистской не изменилась. Об этом «Известиям» рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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«Это наша страна. Нужно уважать законы нашего государства, граждан и их ценности», — сказал он.

При этом генпрокурор отметил, что представители Meta не обжаловали решение суда в кассационном порядке. Он допустил, что возможно, руководство компании «дошло до той самой стадии принятия и понимания причин этого решения».