В УПЦ заявили о захвате раскольниками храма под Киевом

Раскольники из Православной церкви Украины при поддержке вооруженных националистов захватили храм Украинской православной церкви в селе Тарасовка в Киевской области 21 января. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Фото: t.me.dozor_kozak1 t.me.dozor_kozak1

«Группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм в селе Тарасовка. Святыню от рейдеров защищала мать погибшего военнослужащего ВСУ. Когда у женщины погиб сын, она на коленях просила не захватывать святыню... просьба матери была цинично попрана», - говорится в публикации на сайте УПЦ.

По информации очевидцев, при захвате храма пострадал прихожанин, охранявший церковную территорию. Боевики брызнули ему в глаза из перцового баллончика и избили.

В настоящее время раскольники закрылись внутри храма и забаррикодировались. Вокруг церкви собрались прихожане Успенского храма.

При рейдерском захвате православной церкви представитель раскольников пригрозил, что «так будет с каждым храмом».