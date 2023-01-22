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49 минут назад

В УПЦ заявили о захвате раскольниками храма под Киевом

ТК «Звезда»иещё 1

Раскольники из Православной церкви Украины при поддержке вооруженных националистов захватили храм Украинской православной церкви в селе Тарасовка в Киевской области 21 января. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

В УПЦ заявили о захвате раскольниками храма под Киевом
Фото: t.me.dozor_kozak1t.me.dozor_kozak1

«Группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм в селе Тарасовка. Святыню от рейдеров защищала мать погибшего военнослужащего ВСУ. Когда у женщины погиб сын, она на коленях просила не захватывать святыню... просьба матери была цинично попрана», - говорится в публикации на сайте УПЦ.

По информации очевидцев, при захвате храма пострадал прихожанин, охранявший церковную территорию. Боевики брызнули ему в глаза из перцового баллончика и избили.

В настоящее время раскольники закрылись внутри храма и забаррикодировались. Вокруг церкви собрались прихожане Успенского храма.

При рейдерском захвате православной церкви представитель раскольников пригрозил, что «так будет с каждым храмом».

Ранее сообщалось о массовых притеснениях УПЦ со стороны киевского режима, под особым прессингом националистов находится Киево-Печерская лавра. В отношении наместника Лавры, митрополита канонической УПЦ Павла Лебедя возбудили уголовное дело по подозрению в разжигании религиозной вражды.

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