Пользователей сети возмутила зарплата консьержа в Москве

«11 тысяч в месяц? Здесь точно нет ошибки? При прожиточном минимуме в Москве 21 тысяча», «Насмешили. При примерно 11 рабочих днях это 86 рублей в час. На что люди рассчитывают, непонятно», «Зарплата за просмотр телевизора целыми днями и сплетни с жильцами», «Как правило, это бабушки-пенсионерки. За десять дней в месяц нормальная прибавка к пенсии», — прокомментировали юзеры.