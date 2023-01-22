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12 минут назад

Фильм «Чебурашка» установил новый рекорд по сборам в прокате

News.ru

Сборы российской семейной комедии «Чебурашка» преодолели рекордную отметку в 5 млрд рублей в отечественном прокате, свидетельствуют данные диной федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В день премьеры – 1 января – фильм собрал 227,3 млн рублей, а планку в 1 млрд рублей перешагнул в первый уикенд.

Фильм «Чебурашка» установил новый рекорд по сборам в прокате
Фото: News.ruNews.ru

По данным на 22 января сборы «Чебурашки» составили 5 014 058 052 рубля.

В первой декаде января «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, собрав более 3 млрд рублей и обогнав прошлый отечественный кинохит «Холоп». К середине месяца фильм превысил по сборам в российских кинотеатрах блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».

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Режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко признался, что не ожидал подобного успеха. Он также пообещал, что комедия получит продолжение.

Общество,Дмитрий Дьяченко,Джеймс Кэмерон,Госдума,
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