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14 минут назад

В РПЦ отреагировали на сожжение Корана в Стокгольме

Майк Габриелян

В РПЦ прокомментировали акцию правого экстремиста Расмуса Палудана, публично сжегшего Коран перед посольством Турции в Стокгольме.

В РПЦ резко осудили сожжение Корана в Стокгольме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал этот поступок «актом недопустимого вандализма».

«Нельзя плевать в то, что свято для другого человека. Нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни», - написал Легойда в Telegram-канале.

В свою очередь замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что надругательство над священными предметами направлено против верующих всех религий.

«Это попытка навязать мировоззрение, в котором нет места для уважения к святыни. Неважно какой: христианской или мусульманской», - заявил Кипшидзе.

По его словам, мусульмане имеют право на уважение к своим святыням, и это право поддерживается православными христианами.

Представитель РПЦ напомнил, что «просвещенные» европейцы любят с ужасом вспоминать католическую инквизицию, которая сжигала книги».

«Но как-то незаметно для самих себя они провозгласили право жечь книги "демократическим" стандартом в области свободы слова и самовыражения. Верю, что в России никогда не будет места надругательству над святыней и совершающие подобное будут отвечать по закону», - написал Кипшидзе.

Лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. При этом он произнес речь, критикуя НАТО, Турцию и президента Эрдогана. Также Палудан продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Все это он совершил в оцепленной полицией зоне.

Акция вызвала протесты в Турции, где мусульмане сожгли шведский флаг.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал Палудана «мразью» и «порождением геены».

Общество,Расмус Палудан,Вахтанг Кипшидзе,Владимир Легойда,Рамзан Кадыров,НАТО,РПЦ,
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