В России за сутки госпитализировали 970 человек с коронавирусом

В России за последние сутки в больницы попали 970 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне были госпитализированы 362 пациента с COVID-19.

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В оперштабе сообщили, что за сутки в связи с выздоровлением после коронавируса выписаны 5466 человек.

За 24 часа в стране выявлено 4702 новых случая COVID-19.

Также за сутки подтверждены 42 летальных исхода.