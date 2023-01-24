В России за сутки госпитализировали 970 человек с коронавирусом

В России за последние сутки в больницы попали 970 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне были госпитализированы 362 пациента с COVID-19.
В оперштабе сообщили, что за сутки в связи с выздоровлением после коронавируса выписаны 5466 человек.
За 24 часа в стране выявлено 4702 новых случая COVID-19.
Также за сутки подтверждены 42 летальных исхода.
Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».