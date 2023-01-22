«Архипелаг Гулаг» предложили исключить из школьной программы

«Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были "высосаны из пальца", придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию - за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», - сказал Вяткин.