«Архипелаг Гулаг» предложили исключить из школьной программы

Самое известное произведение Александра Солженицына «не выдержало испытания временем и не соответствует действительности». Содержание этой книги «высосано из пальца» ради премии и желания вымарать в грязи родину. Так считает первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин, передает ТАСС.
«Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, "сплетни в виде версий", как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены», - сказал Вяткин.
В качестве примера Вяткин назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
«Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были "высосаны из пальца", придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию - за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», - сказал Вяткин.
При этом депутат пообещал, что законодатели не будут рубить сплеча. В Госдуме намерены учесть мнение экспертов в области педагогики и культуры, представителей родительского и педагогического сообществ.
Парламентарий напомнил, что в этом году изменят школьную программу по литературе. Школьники начнут изучать «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева. Это позволит «восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма, сохраняют историческую память».