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12 минут назад

В России изменят школьную программу по литературе

Lenta.ru

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что в школьную программу по литературе внесут коррективы. Его слова приводит РИА Новости.

В школьную программу вернут "Молодую гвардию"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вяткин сообщил, что профильный комитет Госдумы по просвещению и культуре рассматривал этот вопрос с министерством культуры. По его словам, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в школьной программе по литературе в 2023 году.

«Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это "Молодая гвардия" АлекАлександра Фадеева, это произведения ЮрияЮрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" — должны вернуться в школьную программу», — уточнил депутат.

При этом произведения, не выдержавшие испытание временем и не соответствующие действительности, следует исключить из школьной программы. По совам парламентария, в этом вопросе ведущим мнением станет точка зрения экспертов в области педагогики и культуры, позиция родительского и педагогического сообщества.

«Никто рубить с плеча не собирается», — подчеркнул он.

На встрече рабочей группы в вузе Ростова-на-Дону один из студентов спросил о наличии в школьной программе произведений Александра Солженицына, «который в своих произведениях занимается подменой фактов и оправданием бандеровцев». Вяткин заявил, что анализ «Архипелага ГУЛАГ» указал на недостоверность многих фактов.

В сентябре 2022 года Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах. «Золотой стандарт» поможет определить потолок, ниже которого нельзя дать школьнику знания.

Общество,Александр Фадеев,Дмитрий Вяткин,Сергей Кравцов,Александр Солженицын,Юрий Бондарев,Единая Россия,Госдума,
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