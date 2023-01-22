В школьную программу вернут "Молодую гвардию"

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Вяткин сообщил, что профильный комитет Госдумы по просвещению и культуре рассматривал этот вопрос с министерством культуры. По его словам, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в школьной программе по литературе в 2023 году.

«Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это "Молодая гвардия" АлекАлександра Фадеева, это произведения ЮрияЮрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" — должны вернуться в школьную программу», — уточнил депутат.

При этом произведения, не выдержавшие испытание временем и не соответствующие действительности, следует исключить из школьной программы. По совам парламентария, в этом вопросе ведущим мнением станет точка зрения экспертов в области педагогики и культуры, позиция родительского и педагогического сообщества.

«Никто рубить с плеча не собирается», — подчеркнул он.

На встрече рабочей группы в вузе Ростова-на-Дону один из студентов спросил о наличии в школьной программе произведений Александра Солженицына, «который в своих произведениях занимается подменой фактов и оправданием бандеровцев». Вяткин заявил, что анализ «Архипелага ГУЛАГ» указал на недостоверность многих фактов.