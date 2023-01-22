Названы сроки начала парламентских слушаний о запрете вейпов

"Мы выступаем за то, чтобы были большие парламентские слушания [по вопросу законодательства о запрете вейпов]. Мы рассчитываем, что это будет через полтора-два месяца. Последний раз в парламенте такого рода историю обсуждали восемь лет назад, когда в России принималось большое антитабачное законодательство. <…> Такого уровня обсуждений в парламенте страны давно не было. Нужно профессионально разъяснить ту позицию, что сегодня в России огромное количество родителей выступают за то, чтобы вейпы были запрещены в стране. Это смертельно опасно для детей", - сказал Хамзаев, отвечая на вопрос ТАСС.