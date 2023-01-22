Названы сроки начала парламентских слушаний о запрете вейпов

Парламентские слушания о введении запрета на продажу и использование вейпов на территории России могут пройти в течение полутора-двух месяцев, сообщил журналистам член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в рамках рабочего визита в Ростов-на-Дону. Для предпринимателей в этой сфере, в случае принятия закона, планируют установить переходный период для переориентации на другие рынки.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил комитетам палаты по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета.
"Мы выступаем за то, чтобы были большие парламентские слушания [по вопросу законодательства о запрете вейпов]. Мы рассчитываем, что это будет через полтора-два месяца. Последний раз в парламенте такого рода историю обсуждали восемь лет назад, когда в России принималось большое антитабачное законодательство. <…> Такого уровня обсуждений в парламенте страны давно не было. Нужно профессионально разъяснить ту позицию, что сегодня в России огромное количество родителей выступают за то, чтобы вейпы были запрещены в стране. Это смертельно опасно для детей", - сказал Хамзаев, отвечая на вопрос ТАСС.
В случае принятия законопроекта о запрете электронных сигарет на территории России, предпринимателям, которые занимаются продажей вейпов, будет дано время для переориентации своего бизнеса. "Если будет достигнуто общественное согласие по этому вопросу и будет принят соответствующий законопроект, будет установлен занимающимся сейчас продажей вейпов [период, чтобы] постепенно переориентироваться, уйти в другие, может быть даже смежные, сегменты рынка", - добавил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин.
Хамзаев добавил, что доходы, которые потеряет бюджет при принятии законопроекта, "несоизмеримы с теми расходами, которые несет страна на лечение взрослых и детей от заболеваний, вызываемых употреблением электронных сигарет".