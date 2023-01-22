В Госдуме призвали пропагандировать детям идеологию добра из «Чебурашки»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев назвал образ Чебурашки из одноименного фильма, вышедшего в России в 2022 году, примером идеологии добра, которую необходимо пропагандировать среди детей на фоне противостояния западным ценностям из мультфильма «Пиноккио». Соответствующее заявление он сделал на встрече со студентами Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.

Фото: «Централ Партнершип» «Централ Партнершип»

Депутат, отвечая на вопрос о том, на основе чего надо формировать детскую идеологию и воспитывать патриотизм, заявил, что в мире наблюдается «битва идеологий — цинизм против гуманизма, добро против зла». Он считает, что «Чебурашка» является «хорошей» и доброй» картиной, «это наша российская идеология добра». По словам парламентария, это идеология РФ о том, как нужно работать с детьми и что им пропагандировать.

«С одной стороны, у нас есть «Чебурашка» — крутой, добрый образ. С другой стороны, «Пиноккио», который тоже вышел в 2022 году. Там у них фея — чернокожий трансгендер. Это уродливо по пропаганде, это же детское кино! Пропаганда этих квазиценностей врывается в детский формат», — продолжил Хамзаев.

В связи с этим он указал, что ЛГБТ-ценности как норму и стандарт пропагандируют среди детей на Западе.

«Это сильнейший фронт, на котором государство должно не просто работать, а победить», — отметил Хамзаев.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла объяснил феномен картины «Чебурашка».