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20 минут назад

Депутат Хамзаев: идеологию добра из фильма "Чебурашка" надо пропагандировать среди детей

Газета.Ruиещё 3

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев назвал образ Чебурашки из одноименного фильма, вышедшего в России в 2022 году, примером идеологии добра, которую необходимо пропагандировать среди детей на фоне противостояния западным ценностям из мультфильма «Пиноккио». Соответствующее заявление он сделал на встрече со студентами Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.

В Госдуме призвали пропагандировать детям идеологию добра из «Чебурашки»
Фото: «Централ Партнершип»«Централ Партнершип»

Депутат, отвечая на вопрос о том, на основе чего надо формировать детскую идеологию и воспитывать патриотизм, заявил, что в мире наблюдается «битва идеологий — цинизм против гуманизма, добро против зла». Он считает, что «Чебурашка» является «хорошей» и доброй» картиной, «это наша российская идеология добра». По словам парламентария, это идеология РФ о том, как нужно работать с детьми и что им пропагандировать.

«С одной стороны, у нас есть «Чебурашка» — крутой, добрый образ. С другой стороны, «Пиноккио», который тоже вышел в 2022 году. Там у них фея — чернокожий трансгендер. Это уродливо по пропаганде, это же детское кино! Пропаганда этих квазиценностей врывается в детский формат», — продолжил Хамзаев.

В связи с этим он указал, что ЛГБТ-ценности как норму и стандарт пропагандируют среди детей на Западе.

«Это сильнейший фронт, на котором государство должно не просто работать, а победить», — отметил Хамзаев.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла объяснил феномен картины «Чебурашка».

Критики объяснили успех фильма «Чебурашка»

С начала января 2023 года «Чебурашка» стал абсолютным лидером среди российских фильмов в истории отечественного кинопроката. Он первым в России преодолел кассу в 4 млрд руб., также фильм обогнал первый «Аватар» по числу зрителей в России.

Общество,Бийсултан Хамзаев,Госдума,
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