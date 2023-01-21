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20 минут назад

Названа причина проверки театров после интервью Дмитрия Назарова

Илья Родин

Проверки в московских театрах обусловлены необходимостью контроля за исполнением трудовой дисциплины после отмены удаленного режима работы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Названа причина проверки театров после интервью Дмитрия Назарова
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее в интернете появилась информация о предположительной связи проверок с интервью народного артиста России Дмитрия Назарова, который заявил об отъезде из страны многих актеров.

В ведомстве уточнили, что в период пандемии коронавируса в учреждениях культуры был временно разрешен перевод части сотрудников на удаленный режим работы. В 2022 году соответствующие ограничения были отменены.

Соответственно, подчеркнули в Минкультуры, в рамках трудового законодательства сотрудники, переведенные на удаленный режим, должны были вернуться к полноценному присутствию на рабочих местах.

В ведомстве заметили, что подобные проверки проводят во всех подведомственных учреждениях культуры «на постоянной основе».

Напомним, что 31 декабря актер Дмитрий Назаров рассказал журналистам, что народу в театрах стало меньше. Он добавил, что «многие уезжают».

В середине января Назарова уволили из МХТ им. Чехова. Предположительно за ряд антивоенных высказываний.

Общество,Дмитрий Назаров,
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