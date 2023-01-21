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19 минут назад

Патриарх Кирилл призвал активизировать материальную и духовную помощь участникам СВО

Газета.Ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей и прихожан активизировать помощь участникам российской специальной военной операции. Об этом предстоятель РПЦ сказал на трапезе с духовенством в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, передает РИА Новости.

Патриарх Кирилл призвал активизировать помощь участникам СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам патриарха, если говорить, что Церковь должна быть со своим народом, то, следовательно, каждый приход должен помогать находящимся на линии огня.

«Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих», — сказал глава РПЦ.

При этом он отметил, что в российских приходах уже много делается, но этого недостаточно, и в СМИ говорят недостаточно о помощи Русской православной церкви тем, кто сейчас находится в Донбассе.

Патриарх также заявил о необходимости духовно подкреплять российских бойцов, и не просто формальными словами.

«Нужно уметь сказать человеку то, что его укрепит, в том числе тогда, когда раздастся команда «в атаку!» Команда, без которой не может быть победы, когда нужно встать и идти навстречу смерти. И ведь наши ребята сейчас так и поступают — поднимаются из окопов и идут навстречу смерти», – сказал предстоятель Русской Православной церкви.

Общество,Патриарх Кирилл,РПЦ,
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