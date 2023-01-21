Патриарх Кирилл призвал активизировать помощь участникам СВО

«Нужно уметь сказать человеку то, что его укрепит, в том числе тогда, когда раздастся команда «в атаку!» Команда, без которой не может быть победы, когда нужно встать и идти навстречу смерти. И ведь наши ребята сейчас так и поступают — поднимаются из окопов и идут навстречу смерти», – сказал предстоятель Русской Православной церкви.