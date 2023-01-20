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42 минуты назад

В Иркутске ввели режим повышенной готовности до 23 января из-за морозов

RT на русском

В Иркутске объявили режим повышенной готовности с 21 по 23 января из-за морозов.

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Среднесуточная температура будет на 7—14 °С ниже климатической нормы. Например, 22 января ожидается до -37 °С, 23 января — до -42 °С.

«В связи с этим все ответственные службы переведены на усиленный режим работы. Особенно тепловики, энергетики, коммунальщики и спасатели», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО предупредили о резком скачке температуры в выходные.

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