В Петербурге заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

На второй неделе января 2023 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге вырос на 196,5%.

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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора города.

Отмечается, что в Петербурге преобладают РС-вирусы, бокавирусы и риновирусы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по гриппу в России остаётся непростой.