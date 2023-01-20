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1 час назад

В Петербурге заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

RT на русском

На второй неделе января 2023 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге вырос на 196,5%.

В Петербурге заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора города.

Отмечается, что в Петербурге преобладают РС-вирусы, бокавирусы и риновирусы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по гриппу в России остаётся непростой.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, кому по-прежнему стоит вакцинироваться от гриппа.

Общество,Роспотребнадзор,
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