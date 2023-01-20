В Петербурге заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

На второй неделе января 2023 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге вырос на 196,5%.
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора города.
Отмечается, что в Петербурге преобладают РС-вирусы, бокавирусы и риновирусы.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по гриппу в России остаётся непростой.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, кому по-прежнему стоит вакцинироваться от гриппа.