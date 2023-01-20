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18 минут назад

Собирающихся получать шенген россиян призвали забыть о своей визовой истории

Lenta.ru

Консульство Италии отказало российской туристке в визе после четырех долгосрочных шенгенов, указав в качестве причины «недостоверность сведений». Об этом пишет портал TourDom.

Собирающихся получать шенген россиян призвали забыть о своей визовой истории
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что путешественница приложила к заявлению на получение визы билеты на самолет, подтверждение оплаты отеля, выписку об остатке и хождении средств на счете.

«Я думаю, что в консульстве даже не раскрывали паспорт, — заявила девушка. — У меня долгая и красивая визовая история, так что сейчас можно только придумывать оправдание их необоснованному, по моему мнению, отказу».

При этом близкие к итальянскому консульству источники издания призвали собирающихся получать шенген россиян забыть о своей визовой истории. Они полагают, что на нее теперь никто не смотрит, поэтому путешественникам необходимо все нарабатывать заново.

«Мы отлетели в лучшем случае в начало 2000-х по визам, а то и дальше, — подчеркнули они. — О том, что было совсем недавно, стоит забыть. Это уже в прошлом».

Более того, некоторые эксперты сообщают, что после отмены европейскими странами упрощенного режима выдачи виз для россиян, сроки их действия стали сокращать.

«До прекращения упрощенного режима можно было с большой долей вероятности говорить клиенту, какой будет ответ и срок визы», — добавили они.

Ранее в январе российская туристка лишилась шенгена при пересечении финской границы из-за одного поступка. Соотечественница обманула пограничников, нарушив правила транзита.

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