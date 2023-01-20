В Минкульте объяснили проверки в театрах

В Минкульте объяснили, что инициированные недавно проверки в московских театрах связаны с отменой удаленки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ведомстве указали на то, что Минкульт регулярно проводит плановые проверки по исполнению трудовой дисциплины в подведомственных учреждениях, а сейчас они связаны с возвращением сотрудников на рабочие места после удаленной работу.

«Будучи учредителем, Минкультуры России на постоянной основе проводит в подведомственных учреждениях культуры мероприятия по контролю исполнения трудовой дисциплины. Речь идет не только о театрах, этот порядок относится ко всем работникам всех учреждений культуры», — сказали в Минкульте.

В ведомстве также напомнили, что переход на удаленку был связан с эпидемиологическими ограничениями, введенными из-за коронавирусной инфекции.

«В 2022 году противоэпидемиологические ограничения были сняты. Вследствие чего в рамках Трудового законодательства РФ сотрудники, переведенные на удаленный режим, должны были вернуться к полноценному присутствию на рабочих местах», — уточнили в пресс-службе.