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46 минут назад

Военкора Readovka Анастасию Елсукову доставили в Москву

RT на русскомиещё 6

Военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова, перенёсшая операцию после ранения в Соледаре, доставлена в Москву.

Военкора Readovka Анастасию Елсукову доставили в Москву
Фото: t.me/readovkanews/51079t.me/readovkanews/51079

Елсукова была доставлена в больницу на вертолёте, сообщает издание в своём Telegram-канале.

На данный момент здоровью и жизни военкора ничего не угрожает.

«Мы верим, что она вскоре вернётся в строй и снимет не один прекрасный репортаж с передовой — она человек бесстрашный», — говорится в сообщении издания Readovka.

Военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова получила ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре.

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