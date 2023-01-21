Военкора Readovka Анастасию Елсукову доставили в Москву

Военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова, перенёсшая операцию после ранения в Соледаре, доставлена в Москву.
Елсукова была доставлена в больницу на вертолёте, сообщает издание в своём Telegram-канале.
На данный момент здоровью и жизни военкора ничего не угрожает.
«Мы верим, что она вскоре вернётся в строй и снимет не один прекрасный репортаж с передовой — она человек бесстрашный», — говорится в сообщении издания Readovka.
Военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова получила ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре.