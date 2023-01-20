«Смешная сумма»: муж погибшей в смертельном ДТП с Собчак о компенсации

Муж погибшей в смертельном ДТП с Ксенией Собчак женщины заявил, что недоволен суммой компенсации от виновника аварии, которая составила 300 тысяч рублей, и назвал ее «смешной», сообщает «360». При этом он утоянил, что не будет обжаловать решение суда, так как процесс очень затянулся, а ждать еще дольше не представляется возможным. Также мужчина выразил недовольство ходом следствия и заседания суда.

Смешная сумма. Сами понимаете, что это копейки, которые никаким образом ничего не компенсировали <...> Не буду обжаловать решение, сроки вышли, долго не предоставляли приговор. Есть масса других насущных жизненных задач. В целом я не удовлетворен ни наказанием, ни моральным ущербом, ни тем, как проходило следствие и заседание суда, — добавил муж погибшей в ДТП.

Адлерский районный суд взыскал 500 тысяч рублей с водителя Ксении Собчак, признанного виновными аварии с двумя пострадавшими, одна из которыз погибла. Компенсацию распределили обоим потерпевшим - семья погибшей женщины получила 300 тысяч рублей возмещения. Ее муж уточнил, что изначально сумма иска составляла 5 млн рублей.

Авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна вечером 9 октября 2021 года. Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. История получила общественный резонанс из-за того, что Собчак не помогла пострадавшим, а уехала на другой машине в аэропорт. Она же утверждает, что её директор вызвал к месту ДТП скорую помощь и узнавал, требуется ли помощь другим участникам аварии.