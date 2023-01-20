Торговая сеть простила россиянам кражу водки

«Фигуранты процесса в состоянии алкогольного опьянения пришли в магазин „Магнит“, принадлежащий АО „Тандер“, где попытались выйти из магазина с запрятанными тремя бутылками водки, упаковками бекона и окорочка цыпленка, стаканом сметаны, но были задержаны охраной. В суде потерпевший попросил прекратить уголовное дело», — сообщают в ведомстве.