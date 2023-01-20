Инфекционист заявил о готовности иммунитета россиян к приходу «Кракена»

Иммунитет россиян сможет выстоять перед новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «Кракен». Об этом сообщил кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, данный подштамм впервые в мире был выявлен в конце октября. Его распространение не смогло повлиять на показатели летальности от коронавирусной инфекции. Кроме того, к приходу «Кракена» готов иммунитет россиян, которые переболели «Омикроном», передает ИА SM-News.
«Так как "Кракен" совместил две мутации коронавируса, то у нас с вами иммунитет, который будет защищать нас от тяжелого течения этого заболевания», — сообщил медик.
В России ранее был зафиксирован первый случай заболевания подштаммом «Кракен». Его обнаружили у пациента из Пензенской области.