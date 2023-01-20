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6 часов назад

ВЦИОМ: деятельность кабмина РФ соответствует ожиданиям большинства россиян

ТАССиещё 1

Деятельность правительства РФ соответствует ожиданиям большинства опрошенных россиян. Таковы данные опроса по итогам трех лет работы кабинета министров, которые озвучил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

ВЦИОМ: деятельность кабмина РФ соответствует ожиданиям большинства россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Деятельность правительства РФ соответствует ожиданиям каждого второго россиянина (51%), еще 16% сообщили, что работа кабинета министров превзошла ожидания, 25% ожидали большего, 8% затруднились с ответом", - отметил Федоров.

По его данным, россияне с хорошим или очень хорошим уровнем благосостояния считают, что правительство справляется со своими обязанностями лучше, чем они ожидали, - 25% против 7% тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое.

"Выше всего уровень соответствия ожиданиям работы правительства РФ в Северо-Западном федеральном округе (22%), а ниже всего - в Центральном федеральном округе (12%)", - уточнил Федоров.

Согласно данным опроса, россияне делают позитивный прогноз на то, как будет работать правительство в течение будущих трех лет.

"Количество оптимистов, считающих, что правительство будет работать лучше, значительно превалирует над пессимистами (44% против 6%). Изменений в работе правительства не ожидают 42% населения. Еще 8% затруднились с ответом", - отметил глава ВЦИОМ.

Как показали данные опроса, рейтинг сфер, на развитие которых министрам нужно сделать упор в ближайшее время, возглавляет здравоохранение (58%), на втором месте - сфера образования (41%), на третьем - сельское хозяйство (23%).

Телефонный опрос проводился 12-14 января в 80 регионах РФ среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Общество,Валерий Федоров,ВЦИОМ,Правительство РФ,
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