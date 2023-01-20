Что такое трибунал, зачем нужен и чем отличается от суда?

Трибунал – это преимущественно, но не всегда, высшее судебное учреждение или чрезвычайный суд. Трибуналы нередко бывают военными, но противопоставлены регулярным судам общей юрисдикции.

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Трибунал, как правило, — это любое лицо или учреждение, наделенное полномочиями судить, выносить решения или разрешать претензии или споры.

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Например, адвокат, выступающий в суде с единоличным судьей, может назвать этого судью «своим трибуналом». Многие государственные органы, именуемые «трибуналами», описываются так, чтобы подчеркнуть, что они не являются судами обычной юрисдикции.

Во многих (но не во всех) случаях слово «трибунал» подразумевает судебный (или квазисудебный) орган с меньшей степенью формальности, чем суд, в котором могут не применяться обычные правила доказывания и процедуры, и чьи председательствующие должностные лица часто ни судьи, ни магистраты. Частные судебные органы также часто называют «трибуналами».

Термин "трибунал" впервые появился в Древнем Риме и означал четырехугольное возвышение, сделанное из дерева, земли или камня. По факту, это была трибуна для должностных лиц, вершивших суд. Сначала существовал лишь один трибунал, но затем их стало больше. Все они располагались на форуме. С течением времени заседания в плохую погоду переносились в судебные залы и базилики.

В 15 веке широко распространились инквизиционные трибуналы. Они были созданы по инициативе монаха Томаса де Торквемады. Он же в 1484 году создал правовую основу для работы таких трибуналов, которую назвали Кодексом инквизиции. Такие суды преследовали людей за ведьмовство, ересь, богохульство и все, что входило в юрисдикцию церкви в те времена.

Трибуналами также назывались суды инквизиции во Франции в периоды переворотов. Тогда это были Революционные трибуналы.

Революционные трибуналы существовали и в СССР в 1917-1922 годах. В Советском союзе действовали военные трибуналы. Они являлись судами специальной юрисдикции, которые судили военнослужащих за военные преступления и шпионаж.

Суд и трибунал: отличия

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Суды являются неотъемлемой частью правовой системы государства. Суды действуют постоянно и рассматривают вопросы разных категорий. Так они решают гражданские, уголовные, дела об административных правонарушениях.

В суды могут обращаться все, гражданин или компания, и решать самые разные вопросы, от финансовых споров до привлечения к уголовной ответственности. Все вопросы, касающиеся судов и судей закреплены законодательно.

А вот трибуналы, в отличии от судов, не являются обязательной, постоянно действующей частью судебной системы государства. Трибуналы могут учреждаться органами власти только по необходимости или создаваться на вневременный срок.

Трибуналы создаются для рассмотрения специфических или чрезвычайных вопросов. Причины могут быть самые разные, но зачастую в современном мире трибуналы создаются для рассмотрения международных или военных преступлений. Такие преступления масштабнее и тяжелее тех, что рассматриваются в обычных судах.

Устав, в котором прописывается учреждение трибунала, разрабатывается под определенную ситуацию.

При этом важно понимать, что решения судов должны исполняться обязательно, а если не исполняются, то предусмотрен механизм принудительного исполнения. Для трибуналов же такие правила не прописываются.

Международные трибуналы

Организация Объединенных Наций учреждает международные трибуналы для судебного преследования военных преступников. Нидерланды являются принимающей страной для ряда этих трибуналов, включая Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ).

Первые международные трибуналы были созданы в 1990-х годах для расследования преступлений, совершенных военнослужащими, политиками и гражданскими лицами во время вооруженного конфликта. Оно касалось Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международного уголовного трибунала по Руанде (МУТР). Затем был создан Специальный суд по Сьерра-Леоне (SCSL). Специальный трибунал по Ливану (STL), Чрезвычайные палаты судов Камбоджи (ECCC). В настоящее время существуют ECCC и STL.