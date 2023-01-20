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9 минут назад

Пользователи Госуслуг смогут защитить недвижимость от мошеннических сделок

Российская Газета

Иногда мошенники незаконно проводят сделки с недвижимостью без присутствия ее владельца через поддельную доверенность. Во избежание таких ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что любые сделки с имуществом должны проводиться только с собственником.

Пользователи Госуслуг смогут защитить недвижимость от мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого россиянам приходилось заполнять соответствующую форму в Росреестре или подавать заявление в МФЦ. Сейчас появилась возможность сделать это и на Госуслугах, рассказали в пресс-службе Минцифры.

Для подачи заявления необходимо подтвердить учетную запись с усиленной квалифицированной электронной подписью на портале и в приложении "Госключ". Для этого понадобятся телефон с NFС-модулем и загранпаспорт нового образца.

Отмечается, что процедура бесплатная. Соответствующую запись будет внесена в ЕГРН в течение пяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что уведомления Госуслуг и оплата штрафов ГИБДД стали доступны во "ВКонтакте" и VK Мессенджере.

Общество,ГИБДД,Росреестр,
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