Пользователи Госуслуг смогут защитить недвижимость от мошенников

Иногда мошенники незаконно проводят сделки с недвижимостью без присутствия ее владельца через поддельную доверенность. Во избежание таких ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что любые сделки с имуществом должны проводиться только с собственником.

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До этого россиянам приходилось заполнять соответствующую форму в Росреестре или подавать заявление в МФЦ. Сейчас появилась возможность сделать это и на Госуслугах, рассказали в пресс-службе Минцифры.

Для подачи заявления необходимо подтвердить учетную запись с усиленной квалифицированной электронной подписью на портале и в приложении "Госключ". Для этого понадобятся телефон с NFС-модулем и загранпаспорт нового образца.

Отмечается, что процедура бесплатная. Соответствующую запись будет внесена в ЕГРН в течение пяти рабочих дней.